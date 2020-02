Bini: “Ho un debole per De Vrij, Napoli difficile da decifrare”

Ben 14 stagioni con la maglia dell’Inter e 233 presenze: Graziano Bini ha segnato la difesa nerazzurra negli anni ’70 ed ’80. Oggi l’ex difensore nerazzurro è a San Siro per assistere alla gara di Coppa Italia tra Inter e Napoli.

Bini ha parlato ai microfoni di Inter Tv: “Derby? Abbiamo giocato meglio nel secondo tempo ma alla fine mi sono divertito, dopo un primo tempo disastroso. Il Napoli è difficile da decifrare perché sembrava che fosse uscito dalla crisi ma domenica ci è ricaduta. Bisogna stare attenti perché ha qualità”.

Un difensore interista in particolare: “Sono tutti bravi ma ho un debole per De Vrij perché tecnicamente è un filino superiore rispetto agli altri. Miglior difesa del campionato? Me lo aspettavo, sono tre giocatori di gran livello e c’è il centrocampo che gli dà una mano”.



