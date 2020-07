Bini: “Polemica di Conte? Un giorno di riposo in più è tanto. Per arrivare alla Juventus…”

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com ha commentato il momento di forma dell’Inter di Antonio Conte la bandiera nerazzurra Graziano Bini. Per l’ex difensore 14 stagione in maglia interista e quasi 350 presenze.

Ecco le sue parole: “Calendario? Non ho approfondito la questione, ma quel che posso dire è che un giorno di recupero è tanta roba… Se però la società non dice niente avrà i suoi motivi. Se volevamo restare attaccati alla Juve ieri bisognava vincere però in ogni caso siamo sempre secondi. E come primo anno di Conte mi va bene. Per quel che riguarda le sue lamentele, in qualche dichiarazione esagera un po’ però magari le fa in momenti di rabbia in cui si lascia scappare qualcosa di troppo. Serve comprare un centrocampista di quantità e forza fisica e due esterni di un certo livello”.

Continua su Lautaro: “Non avendo fatto gol, non ho visto Lautaro giù, in particolare nel match con la Spal. Gli manca il gol, sono momenti, è capitato anche a Riva o Boninsegna. La questione Barça non c’entra”.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<