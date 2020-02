Biraghi: “Derby? Gara speciale. Giocare nell’Inter è una grande emozione: Maicon il mio idolo”

In occasione dell’evento “Junior Tim Cup”, l’esterno dei nerazzurri Cristian Biraghi ha parlato alla sala stampa raccontando le sue sensazioni da calciatore con addosso il colori dell’Inter. Queste le sue parole, raccolte da TMW: “Vedere ragazzi che amano questo sport è sempre un piacere. Il calcio unisce e si creano dei legami: poi si impara a stare con gli altri ed io sono orgoglioso di essere qui e di sapere che tanti ragazzi ci guardano”.

“Derby? E’ una partita molto importante – racconta Biraghi – sia per i tifosi che per la società e tutto l’ambiente. E’ una gara speciale: ci prepariamo come sempre ma mentalmente si cerca sempre di fare di più. Giocare nell’Inter è una grande emozione. Era un obiettivo che mi ero prefissato da quando ero bambino e quando lo raggiungi c’è sempre gioia. Il mio idolo? Quando ero piccolo mi piaceva Maicon, poi crescendo vedi che ci sono tanti terzini bravi. Il brasiliano però è stato il mio modello”. Queste le parole rilasciate da Cristiano Biraghi in occasione della Junior Tim Cup dedicata ai più piccoli. Il derby ma anche i ricordi d’infanzia nelle parole dell’esterno.

