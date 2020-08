Social – La carica di Biraghi: “La stagione non è da buttare ma l’Inter deve tornare a vincere. Da subito”

Ha atteso qualche giorno in più rispetto ai compagni di squadra, magari per smaltire la delusione dopo la finale di Europa League persa per 3-2 contro il Siviglia. Anche Cristiano Biraghi ha voluto tirare le somme e lasciare un messaggio ai tifosi dell’Inter attraverso i propri canali social.

Ecco le sue parole: “Siamo arrivati ad un passo da una coppa che avremmo tanto voluto alzare, per noi e per i nostri tifosi. Non è andata come desideravamo ma non è stata certo una stagione da buttare, secondi in campionato e finalisti di Europa League. Certo che l’obiettivo per chi indossa questa meravigliosa maglia è vincere. E non c’è dubbio che l’Inter ricomincerà a lottare per questo. Da subito”.

Ecco il post: