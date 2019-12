Biraghi: “L’Inter la squadra che ho sempre tifato, un sogno essere qui”

Una lunga carriere nel Settore Giovanile prima di spiccare il volo verso altri nidi, per poi ritornare a casa: Cristiano Biraghi è da questa estate di nuovo un giocatore dell’Inter, arrivato dalla Fiorentina dopo il passio in viola di Dalbert.

In vista del match di oggi pomeriggio contro il Genoa, Biraghi ha parlato al canale ufficiale dell’Inter come riportato dal Match Day Programme: “L’Inter è stata la squadra che ho sempre tifato fin da bambino, i miei sogni sono sempre stati giocare all’Inter ed in Nazionale. Gol al City nel 2010? E’ stato bellissimo, ero al mio primo ritiro con una squadra di campioni, me lo ricorderò per sempre”.



Continua: “Quando sono tornato qui sapevo di essere un uomo e un giocatore diverso rispetto a quello che era uscito qualche anno prima e questo è un motivo d’orgoglio. Ovviamente so che non basta essere tornato, ma conta lasciare un segno nel tempo. Siamo un bel gruppo e appena sono arrivato ho capito che potremmo vincere qualcosa di importante. La mentalità vincente di Conte è importantissima per raggiungere i nostri obiettivi, questo concetto unito alla cultura del lavoro è fondamentale. Idoli? Federer mi piace perché pur essendo un grande campione è rimasto umile”.

