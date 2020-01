Biraghi parla a Unboxing su Inter TV: “L’Inter ce l’ho addosso da quando sono nato. L’essere tifoso mi sta aiutando”

Dopo Nicolò Barella tocca a Cristiano Biraghi vestire i panni del protagonista di Unboxing. L’esterno nerazzurro si racconta alle telecamere di Inter TV tra i ricordi della sua infanzia ed alcune curiosità davvero particolari.

TENNIS – “E’ uno sport che mi piace sin da bambino anche se non l’ho mai praticato, essendo sempre impegnato con il calcio. Quando posso lo seguo dal vivo perchè mi piace. Ho avuto la fortuna di incontrare Roger Federer, il massimo assoluto per questo sport. Vederlo mi fa rilassare e penso meno al calcio, quindi quando possibile vado a vederlo. Sono amico di Cecchinato, lo conobbi quando giocavo a Pescara ed abbiamo un bellissimo rapporto. La nostra è una bella amicizia ed anche lui è appassionato di calcio”

BARBA – “Per me è quasi un’ossessione. Infatti mi piace molto curarmi sia barba e capelli. Cerco sempre di andare un’ora a settimana dal barbiere”

FANTACALCIO – “Non ho un buon rapporto con questo gioco ma vedo che è seguito da molta gente. In tanti mi scrivono, però a volte ti allontana dalla realtà. A me in realtà non piace: già in partita devo pensare a mille cose, figuriamoci anche con il Fantacalcio… Ora però credo che i fantallenatori mi massacreranno”

FIOCCO ROSA – “In casa ho tre donne, mia moglie e le nostre due figlie. Sono belle sensazioni ma anche responsabilità, perchè hai due bambine piccole alle quali devi dare i migliori insegnamenti per il futuro. Non è facile però è una cosa bella, è un mix di emozioni e devi tenere una linea giusta per la loro educazione. Il primo nome l’ho scelto io, per la seconda ci siamo trovati d’accordo con mia moglie. La piccola Carol è bravissima, mangia e dorme, sembra quasi di non averla. Le emozioni di avere dei figli regalano sempre una grande gioia”

NAZIONALE – “Contro la Polonia ero nel posto giusto al momento giusto. Davide Astori credeva molto in me, mi diceva sempre che sarei arrivato in Nazionale e per questo scelsi di dedicarlo a lui e alla sua compagna. È stato un mix di gioia e dolore, era successo da poco ed è stato emozionante. Con lui avevo un grande rapporto ed era quel ragazzo che si metteva al tuo livello per aiutarti e darti consigli”

LA PRIMA MAGLIA DELL’INTER – “La maglia dell’Inter per me è molto importante e molto pesante da portare, l’hanno indossata grandi campioni che mi hanno aiutato alle prime volte in prima squadra perché non avevo la maturità che ho adesso. La maglia dell’Inter mio padre me l’ha messa addosso quando sono nato; in famiglia siamo tutti tifosi, quindi l’ho sempre indossata, sia da tifoso che da calciatore. Certo, indossarla ora che sono più maturo è molto bello. Poi in campo le emozioni si mettono da parte e si cerca di giocare da giocatore e non da tifoso. Anche se devo dire che l’essere tifoso mi sta aiutando un po’”

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!