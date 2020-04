Blanco (Pres. Racing): “Lautaro costava 8 milioni nel 2017, l’Inter era la più interessata. Non sono sorpreso, può fare bene ovunque”

Il presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco, ha raccontato ai microfoni di Mundo Deportivo il passato del giocatore al momento più chiacchierato della Spagna: Lautaro Martinez. Il Toro è l’obiettivo numero uno per il mercato del Barcellona ma l’Inter non molla e ha già respinto un’offerta per il suo cartellino.

La clausola da 111 milioni di euro sembra incredibile, dato che nel 2017 costava appena 8 milioni, come racconta Blanco: “Abbiamo ottimi rapporti con il Liniers, club in cui militava Lautaro. Ce lo hanno portato via subito ma nonostante questo il ragazzo è sempre stato concentrato, voleva rimanere fino alla fine della stagione e lo ha fatto. L’Inter? Sì, ma c’erano anche Atletico Madrid e Valencia. Quando la squadra di Simeone lo voleva costava appena 9 milioni di dollari, nel lontano 2017. Poi abbiamo rinnovato alzando la clausola, è arrivata l’Inter e l’ha portato via”.

Sul suo rendimento e sull’interesse del Barcellona: “Non sono sorpreso, è giovane, ha appena esordito con la Nazionale e segna molto. Nessuna maglia gli pesa. Sta facendo molto bene con l’Inter ma farebbe bene anche con il Barcellona. Lautaro ha un plus in personalità: è un vincitore nato ed un professionista serio”.



