Blanco (Pres. Racing): “Lautaro rifiutò il Real Madrid a 18 anni. Sapeva già cosa voleva”

E’ sempre stato un ragazzo umile e con la testa sulle spalle Lautaro Martinez, come si può capire dalle parole del presidente Víctor Blanco che al Racing de Avellaneda lo ha cresciuto come un padre. Il Toro argentino ha sempre messo dinnanzi a tutto il duro lavoro, senza cercare alcuna scorciatoia. Come nel caso dell’offerta ricevuta dal Real Madrid all’età di 18, particolarmente conveniente per una società come il Racing, ma rifiutata dallo stesso Lautaro per riconoscenza nei confronti della società che lo aveva lanciato.

Questa l’intervista del presidente ai microfoni del Mundo Deportivo: “Quella circostanza rappresenta quello che è questo ragazzo. Quando giocava nelle giovanili e aveva 18 anni, ha detto no al Real Madrid. Sono venuti a cercarlo quelli del Real e hanno offerto un prestito con diritto di riscatto importante. Tuttavia, rifiutò questa possibilità perché voleva vincere con il Racing prima di andarsene. E rimase. Non esitò, sapeva bene cosa fare. Loro erano convinti di prenderlo per completare la sua formazione nella loro cantera. Il denaro offerto non era poco e al Racing sarebbe andata una percentuale interessante. Ma lui sapeva bene ciò che voleva”.

Sul rapporto personale con Lautaro: “Gli voglio bene, si è comportato bene sia con il club che con me. Ha sempre mantenuto una condotta esemplare. Il suo percorso è stato incredibile, ha saltato le categorie giovanili rapidamente, è arrivato in prima squadra e poi in Europa. Ed è rimasto lo stesso di sempre”. Víctor Blanco, successivamente, ha ricevuto una maglia dallo stesso Lautaro Martinez dell’Inter con una dedica speciale: “Per il presidente Nº 1”.

