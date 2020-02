Boban conferma la presenza di Ibrahimovic nel derby: “Spingeva già per il Verona, ci sarà. La gara con l’Inter? La più attesa””

Dopo il ritorno alla vittoria nella sfida con l’Udinese, l’Inter è attesa da un ciclo di partite importantissimo, che dirà molto sulle ambizioni della squadra di Antonio Conte. Prima tra tutte, sarà la gara con il Milan di domenica sera. Un derby che, al solito, si prospetta essere all’insegna dello spettacolo, e condito da molti temi nel suo avvicinamento, come ad esempio la presenza nella Stracittadina di Ibrahimovic, Della partita con il Milan, così come della condizione dello svedese ha parlato, ospite all’evento ‘Amici dei Bambini’, Zvonimir Boban. Queste le parole del dirigente rossonero:

“Derby? È sempre la gara più attesa, è sempre stato così. Noi abbiamo cambiato modulo, ma non deve essere una ossessione. La quadratura la puoi trovare sia a tre, sia a quattro. Contano di più tecnica e fisicità. Ibrahimovic? Spingeva pure per il Verona, ma domenica ci sarà. I compagni sentono la sua presenza in campo, ha una personalità e professionalità particolare, è entrato nello spogliatoio con leggerezza e rapidità. Non era facile, invece ha trovato il modo perfetto per intuire l’atmosfera e il momento e infilarsi nel modo migliore. Aveva tutto da perdere Ibra, questo è già abbastanza“.



