Bobo Gori su Lautaro: “L’Inter non è sprovveduta, lavora da tempo su un eventuale successore”

Sergio ‘Bobo’ Gori, ex attaccante che ha militato anche tra le fila di Inter, Cagliari e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, dicendo la sua anche sulla situazione incerta sul mercato attaccanti nerazzurro.

Gori ha dichiarato: “L’Inter non è una società sprovveduta ed è pronta da tempo all’evenienza di un addio di Lautaro Martinez. Il ragazzo vuole andarsene da mesi, è attratto dal Barcellona e vuole fortemente la nuova esperienza. Tuttavia la dirigenza nerazzurra non è impreparata ed è pronta, se necessario, a sostituirlo come si deve. Mertens? Forse è un bene sia sfumato. Conte avrebbe dovuto cambiare modulo, adattarsi a un 4-3-3, perché Dries è un laterale per natura. Lukaku ha bisogno di una seconda punta pura al suo fianco”.

Sul grande nome caldo degli ultimi giorni, Edinson Cavani, ha poi concluso: “Non so quanto possa sposarsi bene con il colosso belga in attacco. Lukaku e Lautaro sono una coppia perfetta, si intendono alla perfezione e sono entrambi altruisti. L’uruguagio invece potrebbe rubare un po’ di spazio in avanti, ingurgitare tanti possessi. Tuttavia ripeto: l’Inter non è impreparata, se servirà muoversi lo farà come si deve”.

