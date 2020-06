Bolchi consiglia l’Inter: “Da tifoso spero che Lautaro resti. Lukaku attaccante top”

In questa fase di ripresa del calcio post Coronavirus, ha parlato Bruno Bolchi, esprimendo grande soddisfazione nel ritorno in campo delle varie squadre. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l’ex giocatore dell’Inter ha parlato della situazione del campionato italiano e di alcune questioni legate ai nerazzurri. Tifoso dichiarato della Beneamata, ha espresso una sua opinione su Lautaro Martinez e sul possibile arrivo a Milano di Edinson Cavani.

FINALE DI STAGIONE – “Occorrerà capire dopo questo stop lungo lo stato di forma dei giocatori. Da questo punto di vista sarà un campionato un po’ falsato, ma questo era inevitabile. Per quanto riguarda l’Inter, innanzitutto mi aspetto che vinca con la Samp, per tornare a sei punti dalla vetta. Se non vince, rimarrà a sei punti e sono tanti da recuperare. Il distacco rischia di essere incolmabile, quindi spero in un nuovo inizio brillante”.

DA LAUTARO A CAVANI – “Da tifoso mi auguro che Lautaro resti. E’ un giocatore giovane, però è anche vero che i soldi in ballo sono tanti. Resistere alla tentazione di cederlo è dura, ma la mia è una volontà da tifoso e allora spero che non vada via. Cavani? Se sta bene sarebbe un bel colpo per i nerazzurri. Ammetto che l’anno scorso lo avrei preferito a Lukaku, ma solo perché non conoscevo a fondo l’attaccante belga. L’ex Manchester United si è poi dimostrato un grande acquisto, facendo grandi cose in questa stagione”.

