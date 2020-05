Bolzoni: “Conte? Sapevo che per la Juve sarebbe stato più complicato. Grande girone d’andata ma…”

Francesco Bolzoni prodotto della cantera nerazzurra e attuale centrocampista del Lecco, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb. L’ex giocatore della Primavera dell’Inter è stato anche allenato da Conte a Siena: “Quando è andato all’Inter ho pensato subito che per la Juve sarebbe stato un po’ complicato. Ha ricominciato da zero e quando ricomincia da capo arriva a cento già solo in ritiro. Ha fatto un bel girone d’andata, ma se hai una squadra e mezza e il tuo avversario, la Juve, ne ha tre, nel girone di ritorno è normale che fai fatica”.

La ripresa del campionato: “Se in questi giorni si sistema qualcosa magari si può pensare alla ripresa. In Serie A ci sono mezzi finanziari differenti rispetto ad altre categorie. Paura del contagio? Le ultime due settimane di allenamento a marzo è capitato nello spogliatoio di prendere le distanze dal compagno che magari aveva il raffreddore. Però in campo ci pensavi meno e facevi il contrasto. Un po’ di paura comunque, si potrebbe avere, anche perché dopo torni a casa dalla famiglia”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!