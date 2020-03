Bomba dall’Inghilterra: l’Arsenal pensa al dopo Aubameyang, Jonahthan David nel mirino dei Gunners

Tutto vero dunque, l’Arsenal starebbe esaminando e osservando l’attaccante del Gent Jonathan David. La dirigenza londinese starebbe valutando i potenziali sostituti estivi per Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante della squadra belga vale 17,5 milioni di sterline, cifra più che abbordabile per le casse dei Gunners.

Mikel Arteta è alla disperata ricerca di rinnovare il contratto del suo miglior attaccante, anche se, come riportato da The Sun, l’opzione rinnovo resta assai complicata. L’Arsenal non vuole ripetere gli stessi errori, dopo la cattiva gestione di Ramsey e Sanchez, per quanto concerne l’attaccante gabonese non sarà prevista la scadenza nel 2021 ma piuttosto una cessione.

Il canadese del Gent David, ha attirato l’attenzione attorno a se grazie a una buonissima stagione: sono 23 le reti segnate in 39 partite stagionali. Non sono poche, ma andare a sostituire Aubameyang non sarà un gioco da ragazzi, l’attaccante scuola Milan quest’anno viaggia a quota 20 gol in 31 partite disputate, considerando che l’Arsenal è decimo in Premier ed è uscito dall’Europa League, non è male. Se si considera poi anche la percentuale, 45% dei gol in campionato della squadra di Londra, il compito per la dirigenza e per Arteta resta arduo.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!