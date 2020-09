Bonaiuti: “Voglio recuperare per tornare a lavorare con l’Inter. Mi sono spaventato”

Adriano Bonaiuti, preparatore dei portieri dell’Inter, ha parlato a Rivieraoggi.it dopo essere stato dimesso dall’ospedale in seguito al grave incidente in bicicletta, avuto qualche giorno fa. Ecco le sue parole: “Intendo recuperare quanto prima per poter tornare a lavorare all’Inter. Ammetto di essermi spaventato tanto. Approfitto per ringraziare l’immediato soccorso avvenuto sin da subito, poi tutta l’equipe di Torrette, per professionalità, la competenza e l’umanità. Ringrazio veramente tutti, dai tifosi agli amici e i parenti per il grande affetto dimostratomi”

