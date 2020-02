Bonan: “Conte toglie pressione a sé stesso, Eriksen è tranquillo. Per inserirsi in questo centrocampo…”

Inizia questa sera l’avventura dell’Inter di Antonio Conte in Europa League. I nerazzurri saranno impegnati alle 18:55 ore italiane sul campo di Razgrad contro il Ludogorets, autentico dominatore del campionato bulgaro.

Negli sudi di Sky Sport 24 Alessandro Bonan ha analizzato il momento di Christian Eriksen: “Conte dice di non mettere pressione ad Eriksen, ma lui non ha pressione, semmai ce l’ha Conte. Lui deve capire che è un giocatore che non ha un dinamismo che Conte chiede, ma è un grande giocatore. Gioca 5 minuti e vedi i colpi del campione. Per giocare in questo centrocampo molto codificato c’è bisogno di un po’ di tempo. Lui vuole togliere pressione a sé stesso, ha insistito per il centrocampista ma il giocatore ideale era Vidal, Eriksen era un’occasione di mercato”.



