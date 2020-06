Bonavita, il primo talento scovato da Totti. Papà Corrado: “Ha perso un fratello, l’Inter l’ha aiutato. Lui come Tonali”

Simone Bonavita, centrocampista classe 2004 dell’Inter, è a tutti gli effetti il primo giocatore passato sotto la tutela di Francesco Totti, neo procuratore. Papà Corrado ha parlato di lui al Corriere della Sera, rivelando il passato difficile del talento nerazzurro che ha perso cinque anni fa il proprio fratello.

Ecco le sue parole: “Non esistono risarcimenti, mai ce ne saranno, ma nessuno ci ha regalato niente. Il pallone ha aiutato tanto Simone. È nato con la testa sulle spalle, e con una forza enorme, in quella testa. A volte non so come abbia superato quel periodo… L’Inter l’ha aiutato. Tatto, sensibilità. Cose che magari la gente penserà siano stupidate, tipo fargli indossare la fascia da capitano… Invece no”.

Ora il futuro con Totti: “Simone ha qualità, non lo dico io. Gioca a centrocampo, se vogliamo trovare un paragone, somiglia a Tonali del Brescia. Un bel mediano, che non si limita a interrompere il gioco avversario. Cosa succederà in futuro? Non ne abbiamo idea. Ci è capitata questa sorpresa in pieno lockdown, chiusi in casa. Vedremo giorno dopo giorno”.



