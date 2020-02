Boninsegna: “Brozovic determinante contro il Milan. L’Inter però non ha un sostituto di Lukaku”

Intervistato dai microfoni di Radio Sportiva, l’ex stella nerazzurra Roberto Boninsegna ha raccontato il suo punto di vista in merito al derby giocato ieri dall’Inter e vinto contro il Milan. Le differenze con i rossoneri, l’uomo derby e l’eventuale emergenza dei nerazzurri nelle sue parole.

INTER DI CONTE – “E’ partita per fare un’ottimo campionato ma sembrava non ci fossero possibilità di vincere contro la Juventus. Invece i bianconeri stanno andando male ed i nerazzurri ne hanno approfittato reagendo nella ripresa del derby di ieri. E’ la squadra più in forma insieme alla Lazio. L’unica incognita? L’eventuale sostituzione di Lukaku nel malaugurato caso di infortunio: non c’è un cambio”

BOMBER DI SERIE A – “A inizio campionato non mi sembrava facile sostituire Icardi, invece Lukaku è riuscito a farlo bene e in più c’è anche Lautaro che può fare la differenza. La Lazio ha Immobile, ma anche altri giocatori alle sue spalle che sanno essere determinanti. Ronaldo finalizza il gioco della Juventus, forse ai bianconeri servirebbe un altro punto di riferimento là davanti al posto di Higuain”

DERBY – “L’atteggiamento dell’Inter? Nel primo tempo è rimasta negli spogliatoi, poi all’intervallo si è accorta del derby. Il gol di Brozovic ha dato la scorsa, ma bisogna stare attenti a non subire troppe reti. Il Milan vive sulle giocate di Ibrahimovic. L’uomo derby? Brozovic è stato determinante, quella rete ha riaperto le speranze dell’Inter ed i nerazzurri hanno dimostrato di essere più squadra”

