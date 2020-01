Boninsegna: ”L’Inter deve accontentare Conte, lo scudetto si deciderà a Torino. Su Lukaku ed Eriksen…”

Roberto Boninsegna, ex attaccante di Inter e Juventus, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per commentare la lotta scudetto destinata ad infuocare il campionato fino all’ultima giornata: ”Il destino probabilmente è nelle mani dello scontro diretto a Torino: quello può diventare decisivo. Non puoi perdere un colpo, che la Juve ne approfitta subito. Certo, se l’Inter completasse l’organico…”.

Il mercato dell’Inter: ”Conte ha bisogno assolutamente di un vice Lukaku, un suo infortunio andrebbe a creare degli scompensi. Per questo sarebbe perfetto uno come Giroud, tra le alternative. Un grosso acquisto che serve alla rosa di Conte. Perchè Esposito è un ragazzo che ha un ottimo avvenire, ma non lo si può responsabilizzare già adesso. La dirigenza ha capito che all’Inter manca ancora qualcosa, devono accontentare l’allenatore. Perché Conte, qualora le cose non andassero bene, potrebbe sempre dire “io l’avevo detto””.

Attacchi a confronto: “Higuain è l’uomo più importante della Juve: fa giocare bene anche i compagni, si vede. Dybala torna indietro spesso e Ronaldo è uno che parte molto dalla fascia. Quindi il reparto si integra alla perfezione. Lukaku comincia a molti metri dalla porta, con Lautaro Martinez forma una grande coppia. Hanno caratteristiche perfette, in campo vanno d’accordo l’uno con l’altro. Hanno saputo sostituire bene Icardi, questo è l’importante”.

Eriksen e il centrocampo nerazzurro: ”Eriksen può fare diversi ruoli nel mezzo: l’importante è che arrivi qualcuno. Ci vuole l’incontrista vero che forse l’Inter non ha. Qualcuno tipo Medel, per dire di uno che ha già vestito questa maglia. Se nella squadra avversaria trovi un trequartista di spessore, diventa molto dura. Ci vorrebbe uno alla Furino, per intenderci…”.

