Bonolis e la finale di Madrid tra i tedeschi: “Ora la riguardo con la frequenza di una suora col rosario”

Chi allo stadio, chi in famiglia, chi con gli amici. Tutti ricordiamo dove eravamo quella notte del 22 maggio 2010, mentre Milito stendeva van Buyten e compagni volando verso la storia. La notte di Madrid, della Champions League conquistata, del completamento del Triplete. Figuratevi se non se la ricorda Paolo Bonolis, che intervistato da Sport Week ricorda un aneddoto molto particolare sulla sua finale di Champions.

“Era tutto definito alla perfezione: l’invito a Madrid del presidente Moratti arrivato al telefono subito dopo la semifinale (“Paolo, andiamo a vederci la partita insieme, porta anche tua moglie”), la finale dal vivo, l’Inter al Bernabeu. Tutto perfetto, insomma. Poi, la stessa notte, alle 2 e mezzo, suona il telefono. È mia figlia. “Ciao papà”. “Martina, amore mio”. “Hanno finalmente fissato la data della cerimonia della laurea, vieni? È sabato 22 maggio…” – racconta Bonolis -. “Ah, il 22… ma certo… che vengo…”. Era il giorno della finale di Madrid. E Martina era andata a studiare nel Vermont… […] Appena arrivato lì, cerco di capire in qualche modo come sarei riuscito almeno a vedere in televisione la partita. Capisco però che la finale di Champions League, lassù, non sanno neanche cosa sia. Fortunatamente un tizio mi segnala un piccolo bar, distante dieci minuti dal luogo della cerimonia di Martina. Ci arrivo, entro e scopro che dentro sono tutti, ma tutti, tedeschi. A quel punto mi sento Nino Manfredi in Pane e cioccolata. […] Quando Milito segna l’1-0, il mio grido “gool” è un incrocio tra un suono dell’uomo di Cro-Magnon e l’improvvisazione. A quel punto si girano tutti. Penso: è la fine. Invece sono tutti molto carini. Brafo, brafo. Poi il 2-0. Vinciamo. Mi avvio da mia figlia con la gioia nel cuore. Nel corso degli anni, avendola registrata, Inter-Bayern l’ho riguardata con la stessa frequenza di una suora col rosario. Ebbene sì, quando avverto qualche sommovimento psicologico avverso nel mio corpo, cerco Inter-Bayern…”.

