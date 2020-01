“E’ gol o non è gol?” Bonolis e lo sfottò alla Juventus ad “Avanti un altro”: il video diventa virale

Paolo Bonolis, conduttore televisivo e noto tifoso nerazzurro, non perde mai occasione per ribadire il proprio amore nei confronti dei colori dell’Inter e il suo astio, sempre in maniera scherzosa e divertente, nei confronti della Juventus.

E’ diventato virale il video della puntata andata in onda ieri di Avanti un altro in cui Bonolis, interrogando uno dei concorrenti su alcune regole del calcio, concede l’immunità alla Juventus facendo un chiaro riferimento alle ultime vicende legate allo scandalo di Calciopoli.

Ecco il video: