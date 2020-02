Bonolis: “Per lo scudetto sarà corsa a tre. Arbitri? Spero che si comportino bene…”

Intervenuto nel corso del programma Palla al centro in onda su Radio 1 Sport, il conduttore Paolo Bonolis, noto tifoso interista, ha raccontato il suo punto di vista sia in merito al derby di ieri sia in relazione alla classe arbitrale, con uno sguardo rivolto alla lotta scudetto.

DERBY E CORSA SCUDETTO – “L’Inter sta prendendo impegni importanti a livello economico e per come sta andando è un dovere di tutti adoperarsi per quel traguardo. Ieri a fine primo tempo eravamo tutti mortificati in tribuna ma nella ripresa sono entrati in campo con rabbia, avanzando invece di arretrare ed il risultato alla fine si è visto. Ora entrano in gioco altri fattori che la Lazio non ha come ad esempio le coppe per Juventus e Inter, anche se loro hanno le rose più ampie. Credo che sarà una corsa a tre fino alla fine”

ARBITRI – “Auguriamoci che si comportino bene nelle situazioni che conteranno. La Lazio sta facendo un ottimo campionato e non si capisce perché il VAR non possa intervenire se non con l’autorizzazione dello stesso arbitro. Non abbiamo bisogno di queste cose, mettono solo zizzania”

