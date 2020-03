Bonolis: “Serie A? Playoff soluzione ideale: vi spiego come svolgerli. All’Inter manca…”

Paolo Bonolis, noto presentatore e tifoso nerazzurro, ha commentato al fianco di Caressa, in una diretta Instagram, i temi più caldi che tengono banco in Serie A durante l’emergenza sanitaria del coronavirus.

Le parole di Bonolis: “Credo sia doveroso da parte dei giocatori rinunciare a qualcosa, per sostenere il sistema calcio visto anche quanto guadagnano. Futuro della Serie A? Io opterei per la soluzione playoff. Prima contro quarta e seconda contro terza ma devi dare un vantaggio a chi ha fatto più punti. Quindi chi è arrivato prima in classifica giocherà in casa”.

Il punto sull’Inter: “Manca il fantasista puro, quel giocatore decisivo che improvvisamente sposta tutti gli equilibri. Uno come Dybala. L’Inter non ce l’ha. L’Inter gioca bene, è forte fisicamente. Ma manca quel giocatore lì. Erisken? Lo vedrei bene davanti alla difesa. Lukaku forse ha un problema: è molto emotivo quando gioca. Avverte l’importanza del match più di ogni altro giocatore e forse questo condiziona il suo rendimento”.

