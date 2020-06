Bordalas sull’Inter: “Quando arriverà, affronteremo la partita al meglio”

Sarà il prossimo avversario dei nerazzurri in Europa League. Avversario molto tosto, quinto in classifica, a 4 punti dal Siviglia quarto. Anche in Spagna hanno ripreso a giocare e nella conferenza stampa pre partita Bordalas, allenatore del Getafe, ha parlato della sua squadra, della ripresa ma anche dell’Inter. “Quando arriverà, dovremo affrontare la partita contro l’Inter con il massimo impegno, che siano uno o due incontri”.

La partita di Europa League valida per gli ottavi di finale sarà disputata in Germania, in gara secca, il 5 o il 6 agosto, con data, luogo e orario da confermare. Infatti è notizia degli ultimi giorni il nuovo aumento dei contagi in Germania, che metterebbe quindi a rischio le final eight che proprio lì dovrebbero essere giocate. Intanto lo stesso allenatore del Getafe si mostra pronto per il campionato, non pensando ora al futuro impegno con i nerazzurri.

