Bordon sicuro: “Inter, aspetta Eriksen: sarà decisivo. Handanovic? Migliora anno dopo anno”

Il momento in casa Inter è di quelli importanti. Con il campionato da finire, l’obiettivo dell’Europa League ben nel mirino ed un mercato che sta per entrare nel vivo. Del momento nerazzurro e di ciò che i suoi interpreti stanno vivendo, ha parlato Ivano Bordon in un’intervista a Radio Sportiva.

L’ex portiere e preparatore dell’Inter ha analizzato in primis il lavoro di Antonio Conte: “Allenatore che porta subito una grande mentalità, si è vista immediatamente la sua impronta sia sul carattere sia sul gioco della squadra. Purtroppo dopo il lockdown le cose sono andate peggio, anche se tutti hanno avuto problemi. L’Inter comunque sta chiudendo in crescendo.”

Continuando sul prossimo impegno europeo contro il Getafe: “Gli spagnoli sono una squadra davvero ostica. L’Inter però è più forte e se gioca ai suoi livelli non avrà nulla da temere. Io penso che i nerazzurri siano i favoriti per la vittoria finale.”

Sul momento che sta attraversando Eriksen: “Gli stranieri in Italia all’inizio hanno sempre qualche difficoltà. L’adattamento non per tutti avviene in maniera rapida. Eriksen è un grande acquisto, gli va dato il tempo di inserirsi, arriverà il momento in cui sarà decisivo. Non è assolutamente un acquisto sbagliato come magari in tanti pensano in questo momento.”

Concludendo su Handanovic: “E’ un portiere che è migliorato di anno in anno. Ha dalla sua una grande esperienza maturata, come dimostra la fascia di capitano che porta al braccio. Ciò l’ha anche aiutato per avere più sicurezza con i compagni. Come tutti i portieri se commette un errore lo vedono tutti e viene automaticamente criticato. La realtà è che ha portato tanti punti all’Inter.”

