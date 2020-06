Bordon parla della corsa Scudetto: “Inter, credici! Può ancora succedere di tutto”

Parlando ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex portiere dell’Inter Ivano Bordon ha rilasciato un intervista in cui ha discusso di vari temi a tinte nerazzurre. L’ex calciatore della Beneamata si è prima di tutto soffermato sulla partita di ieri contro il Parma e sulla lotta Scudetto: “All’inizio del secondo tempo il Parma non riusciva a rendersi più pericoloso del primo e pensavo che a breve l’Inter avrebbe pareggiato. Il Parma è calato molto nel secondo tempo, pensavo più al pareggio che alla vittoria. Conte? In tribuna soffriva tanto, penso che l’Inter e tutte le squadre miglioreranno con il passare delle giornate. C’è chi sarà più lento ad acquisire la condizione fisica, chi più veloce. Scudetto? Può ancora succedere di tutto. L’Inter è a 8 punti dalla Juve ma il calendario delle prossime 2 giornate è favorevole”.

Successivamente ha anche fatto qualche considerazione sul centrocampista danese Christian Eriksen: “Riuscirà ad adattarsi velocemente e può essere un’arma in più per questa Inter”.

