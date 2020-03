Borghi: “Lautaro è sempre stato un attaccante da coppia. Con Lukaku fa il botto”

Stefano Borghi, telecronista sportivo, ha commentato l’utilizzo di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, in campo. Dall’inizio della sua carriera fino ad oggi, in nerazzurro, l’argentino ha sempre giocato in coppia. Ecco le sue parole in un video per DAZN: “Lautaro è sempre stato un attaccante da coppia. Al Racing Avellaneda con Licia Lopez, in Nazionale con Aguero. E’ uno che vuole essere inevitabilmente protagonista, ma non ha bisogno della scena tutta per sempre“.

“All’Inter, adesso, può giocare con un socio, Lukaku. Un grande albero all’ombra del quale si può passeggiare serenamente. Il risultato? Boom“.

