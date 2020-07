Borja preferito ma Erisken non si scompone. Calma e professionalità: nel mirino c’è l’Europa League

Il Christian Eriksen ammirato a Ferrara ha mandato all’Inter, ma soprattutto a Conte, segnali incoraggianti. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida contro la Roma il favorito per una maglia da titolare sembra essere Borja Valero e la maglia da titolare è stata concessa al danese per far rifiatare lo spagnolo, a rischio anche diffida.

Al momento le gerarchie sulla trequarti sembrano essere queste. Eriksen però non si scompone, ce la sta mettendo tutta per conquistare Conte e giovedì è risultato essere il nerazzurro che ha corso di più (quasi 11 chilometri e mezzo) e con la velocità media più alta (8,1 km/h).

A questo dato vanno aggiunte anche le sette palle recuperate. Il tutto senza rinunciare alle specialità della casa: lanci, cross, aperture e tocchi di prima. Eriksen è calmo, come dimostrato sia via social sia nei discorsi con il suo entourage. Sarà timido, ma è anche paziente e sicuro dei propri mezzi: le esperienze passate lo hanno convinto che perseverando riesce a imporsi, anche perché nel mirino c’è l’Europa League.

