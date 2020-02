Borja Valero: “Vittoria importantissima, ko con la Lazio già alle spalle. Eriksen? Buon livello”. Poi la risposta sul vincere trofei

Vittoria. Non tre punti – i sedicesimi di finale non li mettono in palio – ma quantomeno ossigeno: è quello che ha inalato l’Inter ieri sera a Razgrad, con i nerazzurri che sono tornati alla vittoria contro il Ludogorets dopo due sconfitte consecutive (Napoli in Coppa Italia e Lazio in campionato). A sottolinearne l’importanza, intervistato da Sport Mediaset, è stato il centrocampista nerazzurro Borja Valero: “La vittoria di ieri? Importantissima dopo una sconfitta pesante come quella contro la Lazio di domenica scorsa – ha dichiarato – Ci toccava vincere e fare un buon risultato per avere una settimana più tranquilla e preparare al meglio le prossime sfide che ci aspettano”.

“Sapevamo che portare un buon risultato ci avrebbe dato più tranquillità, tra virgolette, perché non si è mai sicuri di quello che può accadere al ritorno, però sarà un po’ più semplice – continua – La gara con la Lazio? E’ già alle spalle. Sappiamo che in una stagione possono arrivare delle sconfitte un po’ più dure del normale, l’importante è essere un grande blocco come squadra e andare avanti lasciandoci tutto alle spalle”.

Una battuta, poi, sulla prestazione di Eriksen: “Risveglio normale, deve passare un po’ di tempo per l’adattamento a un nuovo calcio, a una nuova lingua e a un nuovo allenatore – spiega Borja Valero – E’ normale che piano piano si abitui, e ieri sera ha dimostrato di essere a un buon livello. L’Europa League? E’ una competizione che ci piace ma che ci lascia stanchezza. Ce l’abbiamo lì e vogliamo fare bene, quindi non possiamo rilassarci. Vincere qualcosa? Me lo auguro, è una cosa a cui penso da inizio stagione. Sono rimasto per questo motivo e spero che per fine stagione possa succedere”.

