Borussia Dortmund-Hoffenheim 0-4, solo un tempo per Hakimi: il marocchino saluta la Germania

Quelli odierni sono stati gli ultimi 45 minuti giocati da Achraf Hakimi con la maglia del Borussia Dortmund. L’esterno marocchino, infatti, saluterà la Germania nella prossima sessione di mercato, dato che il suo è un prestito dal Real Madrid. Quella di oggi, quindi, non è stata solo l’ultima giornata della Bundesliga 2019/20, ma anche l’ultima della sua carriera (almeno per ora).

Nel secondo tempo giocato oggi, Hakimi non ha potuto incidere più di tanto: il suo Borussia Dortmund, infatti, è crollato col punteggio di 0-4 all’Hoffenheim, trascinato da uno strepitoso Andrej Kramaric, autore del poker che ha portato i tre punti alla sua squadra. Una sconfitta comunque indolore per i gialloneri, che chiudono ugualmente secondi a +3 sul Lipsia di Nagelsmann, vincente per 1-2 contro l’Augsburg.

