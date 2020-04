Bozzo (Ag. Tonali): “Per Sandro solo attestati di stima. Adesso non si può parlare di mercato”

Risulta davvero difficile parlare di calciomercato in questo momento, visto che tra gli stessi club c’è parecchia incertezza su quello che sarà il prosieguo della stagione e soprattutto la disponibilità economica dei prossimi mesi, una volta lasciata alle spalle l’emergenza coronavirus. In un periodo in cui il calcio giocato è però totalmente fermo, chiaramente il tema mercato quotidianamente viene fuori, per cercare di ipotizzare anche quelle che saranno le prossime mosse dei top club italiani. L’Inter, ad esempio, non ha ancora avviato una trattativa con il Brescia per Sandro Tonali, ma è risaputo che nei confronti del giovane centrocampista abbia un debole ormai da tempo.

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’agente Beppe Bozzo ha infatti ammesso di aver ricevuto attestati di stima da diversi club, ma che al momento la parola mercato è vietata. Questo il suo commento: “Come puoi parlare di mercato, adesso? Ho un’agenzia che fa anche trasferimenti internazionali. Riunioni a Monaco, Londra, Madrid. Che senso hanno? Come fai a ipotizzare un trasferimento all’estero, adesso? Non sai cosa succede in Francia, Spagna, Inghilterra. Non possiamo fare nulla, nei fatti. Sì, parli, gli attestati di stima ci sono come prima, ma nulla di concreto”.

