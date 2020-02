Braida: “Derby? Il cuore dice Milan. Ma ritrovi l’orgoglio, sta facendo male”

Ex calciatore e soprattutto ex dirigente del Milan, Ariedo Braida è intervenuto ai microfoni di SportMediaset per iniziare ad entrare in clima derby, dal momento che domenica sera a San Siro si affronteranno le due anime opposte di Milano. L’attuale direttore sportivo del Barcellona spera ovviamente in una vittoria dei rossoneri, anche se ammette la stagione complicata vissuta dalla squadra allenata da Stefano Pioli.

In attesa di capire quale sarà il verdetto del campo nel match tra Inter e Milan, ecco le parole del dirigente: “Il cuore dice Milan, mi auguro che ritrovi l’orgoglio perché ora la squadra non sta facendo cose importanti. Mi auguro torni combattivo e che i giocatori dimostrino di meritarsi la storia del club. Spero vincano i rossoneri”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!