Braida: “Lautaro perfetto per il Barcellona. Aubameyang? Fossi nell’Inter lo prenderei”

Ariedo Braida, avendo lavorato in blaugrana per diversi anni, conosce le strategie di marcato dei catalani: Lautaro Martinez, dunque, potrebbe essere uno degli indiziati principali ad un passaggio al Camp Nou.

L’ex dirigente di Milan e Barcellona, intervistato da Il Giornale, crede che il Toro sia l’elemento chiave per il futuro blaugrana: “Per caratteristiche Lautaro sarebbe perfetto. Quest’anno ha avuto una crescita incredibile: l’ho visto 2-3 volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça”.

Se l’ex Racing dovesse spostarsi da Milano, però, i nerazzurri dovrebbero muoversi per un top player; Braida ha pensato anche a quest’eventualità, indicando il profilo di un ex rossonero: “Fossi nell’Inter prenderei subito Aubameyang. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista”.

