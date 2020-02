Braida: “Addio Messi? Non è da escludere. Lo vedrei anche in Italia”

Continuano ad uscire le voci da Barcellona circa un addio di Leo Messi a parametro zero a fine stagione. Come confermato dall’ex direttore sportivo del club blaugrana Ariedo Braida ai microfoni di Radio Anch’Io Sport, effettivamente esiste una piccola possibilità che l’argentino scelga di andar via a fine stagione in seguito alla rottura con il ds Eric Abidal. Secondo l’ex dirigente del Milan, non solo in Inghilterra, ma anche in Italia vi sarebbero quei club in grado economicamente di poter compiere la maxi operazione.

Queste le sue parole: “Non è da escludere nel calcio tutto è possibile. Le squadre con fatturato importante, direi quelle inglese. Ma anche in Italia, perché con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello globale alla squadra fortunata in grado di prenderlo. Ha un ingaggio elevatissimo, ma con lui tutto è possibile. Lui copre tutti gli errori che si fanno, a mio avviso è difficile ma non impossibile che vada via. Inter o Juventus? Lo vedrei meglio nel Milan, sarebbe la squadra migliore. Da milanista dico che queste sono le squadre che potrebbero prenderlo. Se guarisce o condiziona una squadra? Come fai a non dipendere da giocatori che sono arrivati a marcare 7oo gol. Vedi Ibrahimovic che se non ci fosse lui al Milan sarebbero guai. Messi ha la magia, ti innamori di lui e il pubblico va volentieri allo stadio a vederlo”.

LOTTA SCUDETTO – “Mi piacerebbe dire il Milan, ma dico solo che sarà una grande battaglia. L’ho pronosticato ad inizio campionato, prima o poi le cose finiscono. La Juventus può ancora vincere ,ma quest’anno sarà una battaglia dura. Tra Juve, Inter e Lazio ci sarà una battaglia molto forte. Domenica ci sarà Lazio-Inter e inizieremo a capire come andrà. Se dovesse vincere, l’Inter comincerebbe a mettere una pietra importate per il futuro”.

