Brambati: “Lautaro vuole andare al Barcellona, prima del Covid c’era già l’accordo. Sue parole di circostanza”

Il leitmotiv – a ben pensarci – potrebbe essere questo: un Lautaro Martinez che continua a smentire sino a fine stagione un addio all’Inter, prima di sedersi attorno a un tavolo (ospiti speciali: i dirigenti del Barcellona) per decidere, anche insieme ai nerazzurri il proprio futuro. Intanto, però, almeno secondo Massimo Brambati, ex calciatore e attualmente opinionista calcistico, il Toro ha già ben chiare le proprie intenzioni sul futuro. Ne ha parlato oggi a TMW Radio, durante la tramissione Maracanà.

Brambati si è così espresso sul futuro del calciatore: “Lui vuole andare al Barcellona – ha detto – Ma che poi si raggiunga un accordo è tutto da vedere. Ora vedremo se proveranno a convincere il giocatore a rimanere. Ma il rinnovo è molto lontano, vedendo le cifre proposte dal Barcellona. Per me sono solo parole di circostanza. Per me i procuratori stanno lavorando per accontentare il giocatore. Prima del Covid l’accordo era fatto per il prezzo della clausola rescissoria, ma la pandemia ha mandato tutto all’aria”.

