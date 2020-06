Brandts, lo scopritore di Ronaldo: “A 16 anni era di un altro pianeta! Ho dubitato della sua età quando l’ho visto”

Il PSV è stata la prima squadra europea a portare Ronaldo il Fenomeno nel nostro continente. Dopo il mondiale 1994, gli olandesi lo acquistarono dal Cruzeiro per 6 milioni di dollari. Nella prima stagione ad Eindhoven, realizzò 30 gol in 33 presenze in campionato, laureandosi capocannoniere del torneo.

A 25 anni di distanza da quel record personale, l’assistente Ernie Brandts, scopritore di Ronaldo nel 1993, ha rivelato alcuni retroscena legati al suo acquisto: “Nel 1993 sono stato in Brasile per un mese e ho visto Ronaldo allenarsi e giocare molto. Non credevo a ciò che vedevo. Ronaldo era fisicamente forte, aggressivo, con un’accelerazione incredibile, un tiro forte e una grande abilità nel segnare. Era di un altro pianeta. Ho immediatamente dubitato della sua età. Era impossibile per lui essere così bravo a sedici anni”.

L’attesa poi l’affondo: “Il PSV ha aspettato troppo a lungo. Ronaldo fu convocato dal Brasile nella Coppa del Mondo. Fu allora che la dirigenza ha deciso di acquistarlo”.

