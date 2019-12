Brazao, cambiano i piani dell’Inter: nerazzurri pronti a riportarlo a Milano

Cambiano i piani dell’Inter per il futuro del proprio gioiello, Gabriel Brazao. Il portierino acquistato dai nerazzurri è stato girato in prestito prima al Parma e poi all’Albacete, in Spagna, provando ad accumulare un po’ di esperienza prima di far ritorno alla base. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i vertici interisti sarebbero pronti a cambiare le carte in tavola per anticipare il suo ritorno alla corte di Conte.

Una sola presenza in coppa con l’Albacete e poi solo allenamenti e panchine nelle esperienze fin qui accumulate dal portiere brasiliano. Considerato uno dei prospetti più interessanti tra i pali, l’ex numero uno del Cruzeiro non è riuscito a trovare spazio e fiducia in campo. Per questo motivo l’Inter sceglierà di riportarlo ad Appiano, in attesa di lanciarlo di fronte al grande pubblico. E sperando di ripercorrere le gesta che hanno reso grande Julio Cesar con la casacca interista.

