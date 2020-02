Brehme: “Scudetto? Il campionato non è ancora chiuso. Conte come il Trap. Young mi piace molto”

Ha scritto la storia dell’Inter, laureandosi come uno degli esterni più forti transitati nella Milano nerazzurra. Andreas Brehme, ex calciatore della Beneamata, ai microfoni di Inter TV ha parlato del presente della squadra di Antonio Conte, costretta a rincorrere per la lotta scudetto.

SEDE NERAZZURRA – “Tornare a Milano mi piace tantissimo. Ho ancora tanti amici qui, tra cui alcuni ex compagni e insieme mangiamo tante volte. Ho visto la nuova sede per la prima volta: è bellissima e molto grande. I tifosi? Hanno sempre fatto un gran casino, erano molto calorosi. Ricordo lo scudetto dei record e la Coppa Uefa, bellissimo”

SCUDETTO – “L’Inter gioca bene. Non era facile ma ha pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a San Siro e la Dea è una grande squadra. Ha perso punti con il Cagliari ed ha perso con la Lazio, ma il campionato non è ancora chiuso. Ora con la Sampdoria serviranno i tre punti se si vuol vincere il titolo. Sarà una bella sfida ma credo vinceranno i nerazzurri. La squadra gioca molto bene. Conte? Come Trapattoni: lavorano con passione”

YOUNG – “Mi piace molto, è un gran calciatore. Ha giocato per molti anni in Premier League e penso sia un ottimo giocatore sia a livello tecnico che fisicamente”

