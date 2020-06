Brescia, i convocati per la gara contro l’Inter: Lopez ne chiama 20, Balotelli sempre out

Mario Balotelli è ancora fuori dagli schemi di squadra e società, e Romulo ha deciso oggi di non rinnovare il contratto in scadenza con il Brescia. Diego Lopez, domani sera, ore 19.30, si presenterà a San Siro con 20 uomini per tentare di creare problemi all’Inter e di conquistare punti utili per un disperato assalto finale alla salvezza. Saranno dieci partite da dentro o fuori, le prossime, per le Rondinelle: e domani, sul banco degli osservati speciali, ci sarà in particolar modo anche Sandro Tonali, gioiello della scuderia di Cellino che l’Inter cercherà di assicurarsi sul mercato per la prossima stagione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Joronen, Andrenacci;

Difensori: Gastaldello, Sabelli, Papetti, Mangraviti, Mateju, Semprini, Martella;

Centrocampisti: Tonali, Bjarnason, Dessena, Viviani, Zmrhal, Spalek;

Attaccanti: Donnarumma, Torregrossa, Ayé, Ghezzi, Skrabb.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!