Briaschi (procuratore): “Lautaro Martinez vuole lasciare l’Inter. Vi spiego perché si chiuderà col Barcellona”

Si fa (leggi: si tratta) ma non si dice. O, meglio ancora, si dice (di rimanere) ma non si fa. Non si tratta di nulla di nuovo, beninteso, è tutto perfettamente nella norma e nei cliché del calciomercato: ma il ritornello in esame potrebbe ripetersi ora in casa Inter, con la situazione sul futuro di Lautaro Martinez che – benché più sottotraccia rispetto a qualche settimana fa – tiene ancora col fiato sospeso addetti ai lavori e appassionati. E, secondo il procuratore sportivo Massimo Briaschi, che è intervenuto oggi a TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, il futuro del giovane attaccante nerazzurro – nel mirino del Barcellona – sarebbe già segnato.

“Lautaro dice che rimane? Il giocatore deve dire queste cose, non poteva fare altro – ha infatti dichiarato Briaschi – Credo che dipenda molto anche dal ragazzo. C’è la disponibilità di trattare da parte dell’Inter, il giocatore vuole andare e quindi per me alla fine andrà al Barcellona. Se l’Inter si siede a parlare con gli agenti e la società, vuol dire che un’apertura può esserci”.

