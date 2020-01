Brighton-Chelsea, Lampard rinuncia agli obiettivi nerazzurri: fuori Giroud, Marcos Alonso e Emerson Palmieri

Zero spazio per gli obiettivi dichiarati dell’Inter nell’undici titolare del Chelsea. Frank Lampard allontana i protagonisti del mercato dal campo nel match di questo pomeriggio contro il Brighton. Nella formazione annunciata dal tecnico non figurano nè in campo nè in panchina sia Giroud che Marcos Alonso. Spazio a Pulisic, Abraham e Mount nell’attacco dei Blues.

Solo panchina invece per Emerson Palmieri: l’esterno italo-brasiliano interessa e non poco ai nerazzurri che hanno scelto di mettere gli occhi su uno tra l’ex Roma e Marcos Alonso per rinforzare la corsia mancina di Antonio Conte. Contro il Brighton intanto non ci saranno minuti per i primi due della lista: qualche chances di entrare a gara in corso per l’azzurro, a lungo corteggiato dalla Beneamata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!