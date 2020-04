Brocchi: “Suning è una proprietà importante. Ronaldo il Fenomeno? Non era umano!”

Christian Brocchi, ex centrocampista di Inter e Milan, è stato protagonista di una diretta Instagram al fianco del giornalista Nicolò Schira. L’attuale allenatore del Monza, vice allenatore del Jiangsu Suning nella stagione 2017/2018 con Fabio Capello, ha parlato così dell’attuale dirigenza a capo della società nerazzurra: “In Cina è stata una bella esperienza allo Jiangsu che vanta una proprietà importante come Suning: siamo arrivati con la squadra ultima e ci siamo salvati con 3 turni d’anticipo”

Il ricordo del Fenomeno: “Ci ho giocato insieme all’Inter e al Milan. Quando prendeva il pallone e partiva palla al piede dovevi farti il segno della croce per fermarlo. Non era umano perché ti lasciava senza parole per le giocate pazzesche che faceva alla velocità della luce”.

