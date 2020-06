Sky – Brozovic ancora a parte: domani la decisione finale per Inter-Brescia

Il giorno dopo Parma–Inter i nerazzurri puntano subito la prossima partita. Da limare molti dettagli e alcune lacune, difensive soprattutto, viste nella sfida al Tardini. Conte inoltre dovrà far conto ancora con gli infortunati. Il centrocampo è il reparto più colpito dalle defezioni. Vecino e Sensi sono ancora ai box, con l’italiano che sembra essere andato in Germania per dei consulti medici, in accordo con la società. Il centrocampista più atteso al rientro è invece Marcelo Brozovic, in dubbio ancora per Inter-Brescia di Mercoledì.

Il croato, secondo quanto riporta anche Sky Sport, si è allenato a parte anche oggi. Domani dovrebbe essere la giornata decisiva per capire se portarlo almeno in panchina a san siro contro le rondinelle. Antonio Conte ha seguito il consueto lavoro post partita. I giocatori che non sono scesi in campo ieri con il Parma hanno svolto una partitella con alcuni giovani della Primavera. Lavoro di scarico invece per i titolari nel match di ieri.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!