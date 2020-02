Brozovic capitano nel derby, Simic lo esalta: “Sarà l’erede di Modric in Nazionale”

Un derby da capitano condito con il gol che ha dato il via alla rimonta: sarà sicuramente una serata da ricordare quella di domenica per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato – a causa dell’assenza di Samir Handanovic – ha indossato la fascia di capitano ed è stato uno dei migliori in campo.

Dopo la prestazione convincente del numero 77, ha parlato ai microfoni di 24.sata.hr l’ex interista Dario Simic: “Non è facile essere il capitano in un grande club come l’Inter, è un grande riconoscimento. Ho indossato più volte quella fascia in passato ma solo quando Zanetti non giocava. E’ un onore che solo possono giocatori possono dire di aver avuto e Marcelo è uno dei migliori giocatori al mondo in quella posizione. E’ il successore di Modrid in Nazionale”.



