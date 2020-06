Brozovic-Conte, retroscena dal ritiro. Corsa, intelligenza e sacrificio: così è cambiata la stagione dell’Inter

La rinascita con Spalletti, la conferma con Conte. Marcelo Brozovic è riuscito negli ultimi due anni e mezzo a cambiare le sorti della sua esperienza all’Inter cambiando posizione in mezzo al campo e diventando così la mente della squadra nerazzurra.

Marotta è pronto a blindarlo con un super rinnovo di contratto fino al 2024, forte anche della volontà di Conte che si è subito innamorato di Epic Brozo dal suo arrivo sulla panchina nerazzurra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico è stato spiazzato nei primi giorni di ritiro: Conte infatti pensava di trovarsi tra le mani un’ottima mezzala, ma dopo poco ha capito che Brozovic era perfetto per il suo sistema di gioco davanti la difesa.

Ottimo nella lettura delle coperture preventive e nelle linee di passaggio, illuminato quando si tratta di palleggiare nella metà campo offensiva. E in più una straordinaria capacità di sacrificio e due polmoni immensi: in campionato Brozovic è il giocatore che ha corso più chilometri in tutta la Serie A, con una media di 12.523 metri a partita. Così Epic Brozo ha conquistato Conte.

