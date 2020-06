Brozovic corre verso il rinnovo: l’Inter vuole blindarlo, via la clausola rescissoria

Marcelo Brozovic corre veloce verso il rinnovo di contratto. Dopo quasi due stagioni al massimo livello, l’Inter è sempre più convinta di basare il proprio centrocampo sui suoi piedi e sulla sua testa. Da quando Luciano Spalletti lo ha messo davanti alla difesa e gli ha ‘cambiato il microchip’, infatti, il croato non ha più lasciato la maglia da titolare. Non solo: in sua assenza, tutta la squadra fatica a macinare gioco e creare azioni da rete, segno del fatto che il 77 è diventato ormai imprescindibile.

Anche nella gestione Conte, infatti, i numeri lo confermano: titolare e sempre in campo nelle prime 16 gare consecutive di campionato, è rimasto fuori col contagocce per tutta la stagione e quasi solo a causa di infortuni o squalifiche. L’obiettivo di Marotta, spiega Tuttosport, è chiaro: il contratto verrà prolungato fino al 2023 e lo stipendio, ora a quota 4,5 milioni annui, adeguato a quello dei big della squadra. La clausola rescissoria? L’Inter vuole azzerare i rischi: verrà rimossa.

