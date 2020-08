Social – Un tifoso a Brozovic: “Ma quindi resti o no?”. Lui risponde ancora: “Speriamo”

Marcelo Brozovic continua a far parlare di sé sui social. Dopo il like galeotto alla notizia di mercato riguardante un suo ipotetico trasferimento al Bayern Monaco e la risposta ad un tifoso nerazzurro che lo invitava a lasciare l’Inter, il centrocampista croato si è reso protagonista di un nuovo siparietto con un altro sostenitore, adottando però in quest’occasione un profilo decisamente più basso.

“Brozo ma quindi resto o no?”, scrive nei commenti un altro tifoso dell’Inter. Questa volta il “speriamo” di Brozovic è destinato a far sicuramente meno rumore.

Ecco la foto:

