Brozovic l’insostituibile: il croato out contro il Genoa dopo 30 partite

Sarà un centrocampo inedito quello che Antonio Conte schiererà domani pomeriggio alle 18.00 contro il Genoa: che siano infortuni o squalifiche, il tecnico dell’Inter avrà a disposizione i soli Matias Vecino e Lucien Agoumé, con Borja Valero che resta in dubbio.

Mancherà sicuramente il più insostituibile di tutti, il faro croato che da almeno due stagioni mette a disposizione della squadra sia qualità che quantità: Marcelo Brozovic. Da quando Luciano Spalletti lo ha trasformato in un regista basso di centrocampo, le sue prestazioni sono diventate anche più continue. Brozovic è diventato ormai un giocatori di livello europeo ed infatti è il primo uomo marcato in fase di costruzione quando l’Inter ha il possesso di palla.

Abbiamo detto qualità, ma anche quantità: sì perché il croato è il primo giocatore del nostro campionato per chilometri percorsi (12,716 di media). Praticamente mai sostituito, domani il centrocampo nerazzurro sentirà la sua assenza come nello scordo 14 marzo quando – per infortunio – saltò l’ottavo di finale di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. 30 presene consecutive per Brozovic, a dimostrazione del calciatore insostituibile che è diventato.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!