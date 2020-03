CdS – Brozovic, maratona e regia: è il migliore in Serie A

Si deve a Luciano Spalletti l’intuizione rivelatasi geniale di schierare Marcelo Brozovic davanti alla difesa. Arrivato da oggetto misterioso, all’Inter si era inizialmente imposto come mezzala, svolgendo sotto la guida di Roberto Mancini anche altri ruoli: dall’esterno sulla fascia destra al ruolo di trequartista. Praticamente con le valigie in mano nel gennaio, ad un passo dal trasferimento al Siviglia e rimasto per una questione meramente numerica del centrocampo nerazzurro, è diventato ben presto non solo pedina fondamentale ma anche leader nello spogliatoio.

Nel ruolo di regista davanti alla difese, da allora, si è imposto come uno dei migliori interpreti in Italia. Sia per la capacità sviluppata nello smarcamento e nell’impostazione del gioco, ma anche per l’efficacia mostrata in fase di interdizione. Qualità che vengono confermate dai numeri legati ai chilometri percorsi per ogni partita che lo eleggono come il migliore del campionato italiano. Come ricordato dal Corriere dello Sport, con 12,523 km a partita in Serie A, il centrocampista nerazzurro precede Dejan Kulusevksi fermo a 11,882.

