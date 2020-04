Brozovic, i numeri della trasformazione: ora è il più preciso dell’intero campionato! La statistica

Che Marcelo Brozovic sia diventato un pilastro fondamentale del nuovo corso nerazzurro è ormai evidente. Ad essere sorprendente però è anche la trasformazione del calciatore, che negli ultimi 5 anni ha vissuto sostanzialmente due vite contrapposte. Il centrocampista croato, arrivato nel gennaio 2015 dalla Dinamo Zagabria, aveva avuto fino al gennaio del 2018 un rendimento intermittente e sottotono. Svogliato e indolente, Brozovic era il simbolo di una squadra che mollava subito e tirava a campare.

Poi, proprio mentre era praticamente in volo verso Siviglia per formalizzare la cessione, la sliding door della sua carriera. Spalletti lo richiama e lo sposta a playmaker, stravolgendo completamente il suo modo di giocare e l’atteggiamento. Brozovic passa dall’essere quasi un peso all’essere il perno, il faro della squadra. E con Conte le cose non sono cambiate, anzi. Il croato gestisce una quantità di palloni immensa, prendendosi responsabilità enormi e giocando con piedi e testa. Vedere per credere il bellissimo goal che ha riaperto e stravolto un Derby che sembrava compromesso.

Brozovic è il grande lascito di Spalletti all’Inter, ma è anche merito suo se è diventato uno dei centrocampisti con il rendimento migliore d’Europa. Marcelo è maturato, cambiato, ha messo la testa a posto. Finalmente è riuscito a indirizzare il proprio talento verso qualcosa di costruttivo, diventando meno primadonna e più giocatore di sistema. E i numeri parlano chiaro.

Come evidenziato da una statistica di WhoScored infatti, Brozovic è ora il centrocampista più preciso della Serie A dalla stagione 2018/2019 ad oggi. Ha infatti mandato a buon fine ben 3684 passaggi, più di chiunque altro nel nostro campionato. Un segnale evidente, se ancora ce ne fosse bisogno, di quanto nell’attuale gioco dei nerazzurri sia imprescindibile.

