Bruce (all. Newcastle): “Lazaro? Lieti di averlo preso. Fortunati che ci abbia scelto”

Dopo l’accordo lampo raggiunto nella giornata di ieri, con il Newcastle che è riuscito a seminare la concorrenza del Lipsia, Valentino Lazaro sta per approdare ufficialmente in Premier League. Dopo sei mesi deludenti in nerazzurro, l’esterno austriaco si unisce al Newcastle in prestito fino al termine della stagione, per un accordo che prevede 1,5 milioni versati adesso nelle casse dell’Inter, con diritto di riscatto fissato invece a 23,5 milioni di euro.

Il tecnico degli inglesi, Steve Bruce, intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa, si è già detto entusiasta di accogliere Lazaro in squadra. Le sue parole: “Ci darà qualcosa in più in avanti. Può giocare in diverse posizioni, ma sicuramente è un esterno che può dare tanto sulla corsia destra. Siamo lieti di averlo preso. Una volta diventato disponibile, ha avuto diverse opzioni e siamo davvero fortunati che ci abbia scelto. Adesso è qui, speriamo di poter completare il trasferimento al più presto in modo che possa essere a disposizione già per la partita di domani”.

